وزير الكهرباء: 20 مليار جنيه تكلفة المشروعات الجديدة في الساحل الشمالي

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه من المهم وجود مراكز تحكم في الطاقة وشبكات النقل، وهي حوالي 7 محطات، بتكلفة 5.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك مركز تحكم في الطاقة الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الدكتور محمد شاكر، أن هناك مشروعات استراتيجية، وهي مشروعات تساعد على التنمية وتمد خطوطا لجذب استثمارات، وهناك محور في الساحل الشمالي، ومحور على ساحل البحر الأحمر، وثالث في شمال سيناء.

وأوضح "شاكر" خلال الموتمر الصحفي لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن تكلفة المشروعات الاستراتيجية في الساحل الشمالي، تبلغ 19 مليارا و996 مليون جنيه، وجار الانتهاء منها على قدم وساق.