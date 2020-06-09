"بنها التعليمي" يجري جراحة ناجحة لمريض بكورونا

نجح فريق طبي بمستشفى بنها التعليمي في محافظة القليوبية، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، في إجراء عملية "فتق أريبي مختنق" لمريض مصاب بالفيروس.

ومن ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها، إن المواطنين التزموا بعض الشيء بالإجراءات الوقائية وعدم التكدس في ظل التواجد الأمني على خلفية تعرض أطباء بالمستشفى لاعتداء من قبل المترددين على المستشفى.

وأشارت إلى أن المستشفى يضم 61 حالة اشتباه بفيروس كورونا، منهم 10 حالات محجوزين بالعناية المركزة.

وناشدت مديرة المستشفى المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى، تطبيقا لإجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.