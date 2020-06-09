زراعة جنوب سيناء تستعد لعيد الأضحى بـ11 ألف كتكوت

أكد المهندس أسامة إبراهيم، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إعداد وتجهيز مزرعة الدواجن بمدينة الطور لاستقبال الدفعة الأولى من الكتاكيت والبالغ عددها 6 آلاف كتكوت، ودعم مزرعة مدينة نويبع، لبيعها للمواطنين بسعر 26 جنيهًا للكيلو خلال عيد الأضحى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن المنافذ التابعة لمديرية الزراعة تطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إضافة إلى اللحوم والدواجن، وأيضًا البيض بسعر 25 جنيهًا لطبق البيض، مشيرًا إلى وجود إقبال من المواطنين على المنافذ لشراء البيض، حيث يجرى بيع 150 طبق بيض يوميًا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مزارع إنتاج الدواجن والبيض، تحظى باهتمام كبير من حيث النظافة واختيار الأعلاف الصحية المصرح بها، لذلك تعطي انتاجية عالية جدًا.

وأكد أن مزرعة الدواجن بمدينة الطور تعد من أكبر المزارع على مستوى المحافظة، لكونها تعمل بطاقة 15 ألف دجاجة، وتضم 3 عنابر، ومزرعة لتسمين الدواجن بطاقة 8 آلاف دجاجه لإنتاج البيض، وملحق بها مصنع لإنتاج العلف الخاص بتسمين الدواجن بطاقة 2 طن يومي حسب احتياجات المزارع.