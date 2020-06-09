ميليشيات موالية لتركيا تقصف منطقة سكنية جنوب غربي سرت

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، قصف ميليشيات موالية لتركيا منطقة سكنية جنوب غربي سرت، وترددت أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين.

وأعربت جامعة الدول العربية عن أملها في أن تعلن حكومة الوفاق الليبية، عن موقف إيجابي من إعلان القاهرة، الذي يتضمن وقفا لإطلاق النار والانخراط في مسار سياسي شامل يخرج ليبيا من أزمتها الحالية.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في تصريحات، اليوم: "نأمل أن تعلن حكومة الوفاق في ليبيا موقفها من المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، وبدء عملية سياسية شاملة، وأن يسمح هذا الموقف بانخراطها في العملية السياسية".