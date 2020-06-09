بتكلفة تفوق 295 مليون دولار.. "الملك سلمان للإغاثة" ينفذ 223 مشروعا بسوريا

كشفت احصائية صادرة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، أن حجم المساعدات التي قدمها المركز للشعب السوري الشقيق حتى الأول من يونيو عام 2020 وصلت إلى 295,645,771 دولار (مئتان وخمسة وتسعون مليوناً وستمئة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمئة وواحد وسبعون دولار).

وأوضحت الإحصائية أن 40 من شركاء المركز المنفذين للمشروعات قد عملوا في 12 من القطاعات الحيوية في سوريا ونفذوا 223 مشروعًا في هذه القطاعات.

ورصدت الإحصائية أن المركز انفق 79.9 مليون دولار على 83 مشروعًا في قطاع الأمن الغذائي، و30.8 مليون دولار على 36 مشروعًا بقطاع الصحة، و122.9 مليون دولار على 56 مشروعًا للإيواء، و15.7 مليون دولار على 11 مشروعًا بقطاع التعليم، 4.1 مليون دولار على مشروعين في التغذية، و33.8 مليون دولار على 18 مشروعًا في قطاعات متعددة.