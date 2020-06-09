الأرصاد: طقس الأربعاء حار وتوقعات بوجود شبورة خفيفة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا، الأربعاء، شبورة خفيفة في الصباح على الوجه البحرى والقاهرة وأن يكون الطقس حارا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، وعلى السواحل الشمالية الشرقية يسود طقس لطيف والرياح معتدلة، أما على شمال الصعيد فسيكون الطقس حارا، وعلى جنوب الصعيد شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وحالة الطقس ليلا يتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 21

الإسكندرية 31 22

وادى النطرون 35 20

طنطا 36 20

شبين الكوم 36 20

دمنهور 33 20

بلطيم 30 21

مطروح 25 20

السلوم 30 21

سيوة 38 23

بورسعيد 29 22

دمياط 27 21

الزقازيق 36 21

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 36 21

السويس 36 21

العريش 31 20

رفح 29 19

رأس سدر 32 21

نخل 32 21

نويبع 35 24

طابا 32 19

كاترين 32 17

الطور 30 22

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 38 26

مرسى علم 35 24

الفيوم 38 21

بنى سويف 38 21

المنيا 38 22

أسيوط 39 22

سوهاج 40 24

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 42 29

ادفو 42 29

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 41 25

شلاتين 37 24

ابو رماد 33 24

حلايب 33 27

رأس حدربة 37 25

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة 45 29

المدينة 44 28

الرياض 44 28

المنامة 38 31

أبوظبى 40 32

الدوحة 39 29

الكويت 47 30

دمشق 35 16

بيروت 26 22

عمان 32 17

القدس 27 16

غزة 28 19

بغداد 46 27

مسقط 36 32

صنعاء 28 15

الخرطوم 40 29

طرابلس 26 20

تونس 26 15

الجزائر 23 14

الرباط 24 14