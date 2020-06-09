"ألسن عين شمس" تناقش آليات تدشين درجة دولية مشتركة في اللغة البرتغالية

تواصلت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، صباح اليوم، مع سفيرة جمهورية البرتغال بالقاهرة Manuela Franco، على خلفية توجيهات الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و تواصل الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم أمس، مع السفيرة لبحث تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري ممثل في كلية الألسن بجامعة عين شمس، والبرتغالي ممثل في جامعة بورتو ومعهد كامويش للتعاون و اللغات، لمراجعة ما تم إنجازه على أرض الواقع خلال العام الدراسي المنصرم بخصوص بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، كذلك مناقشة آليات تدشين درجة دولية مشتركة في اللغة البرتغالية وآدابها بكلية الألسن جامعة عين شمس.

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، افتتح قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة بورتو البرتغالية، بحضور السفيرة السابقة لجمهورية البرتغال بالقاهرة والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صالح هاشم رئيس الجامعة الأسبق ورئيس اتحاد الجامعات العربية السابق، مطلع العام الجامعي 2019-2020.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن الاهتمام بافتتاح قسم اللغة البرتغالية يأتي في بؤرة اهتمام إدارة الكلية وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن وجامعة بورتو ومعهد كامويش للتعاون واللغات بالبرتغال، وذلك نظرا لأهمية اللغة البرتغالية والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تربط ببن مصر والبرتغال والدول المتحدثة البرتغالية، ومن المنتظر أن يلبي خريجو هذا القسم حاجة سوق العمل الملحة في مصر، لا سيما في مجال الترجمة والسياحة والشركات الاستثمارية المتعلقة بهذا التخصص.

وتابعت الدكتورة سلوى رشاد، حديثها مشيرة إلى أن قسم اللغة البرتغالية شهد إقبالًا كثيفًا من الطلاب للالتحاق به، واستطاعت إدارة الكلية توفير طلبات الالتحاق بالقسم وفق قدرات البنية التحتية وقدراتها الاستيعابية لأعداد الطلاب بالتعاون مع الجانب البرتغالي، خاصة و أن اللغة البرتغالية أصبحت لغة رسمية في الإتحاد الأوروبي فضلًا عن استخدام اللغة البرتغالية في أمريكا الجنوبية وعدد من الدول الأفريقية وعدد من الدول المنتجة للبترول.

وأشارت سلوى إلى أن الكلية استقبلت هذا العام أستاذ زائر لمدة أسبوعين للتدريس للطلاب المصريين اللغة البرتغالية وآدابها، كذلك استقبلت عدد اثنين مدرس برتغاليين تم تدعيم الكلية بهم من الجانب البرتغالي.

في ظل جائحة كورونا غادرت إحداهن مصر، ولكنها مازالت تتواصل مع الطلاب عبر المنصة الإلكترونية للكلية و تحت إشراف اللجنة العلمية.

و أشارت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، إلى أنها قامت بمناقشة أطر التعاون المشترك خلال الفترة القريبة القادمة بدعم معالى سفيرة جمهورية البرتغال، للقسم من خلال تقديم عدد من المحاضرات أون لاين و عروض تقديمية عن تاريخ جمهورية البرتغال و أهمية اللغة البرتغالية و إستخدامها في القارة الأفريقية، و وعدت بتقديم تلك المحاضرات باللغة البرتغالية لطلاب القسم، بالإضافة إلى تقديمها باللغة الإنجليزية لطلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس بشكل عام. و أوضحت معالي السفيرة البرتغالية فى حديثها مع عميد كلية الالسن أن تعليم اللغات هو مفتاح التعرف بالحضارات من خلال معرفة الأدب و التاريخ و الموسيقى ، كما أنها وسيلة متميزة للحصول على فرص عمل ، لافته النظر إلى أهمية تعلم لغة غير اللغات المنتشرة كالانجليزية لانها تفتح مجالات عمل اوسع بالنسبة للطلاب. و أكدت السفيرة البرتغالية أنها بصدد مخاطبة الجانب البرتغالي لإمداد الكلية بالمراجع و الكتب الإلكترونية و الافلام التعليمية و الوثائقية في إطار رفع المستوى التعليمي للطلاب و تزويدهم بالمواد العلمية،كذلك برامج التعليم عن بعد الخاصة بتدريس اللغة البرتغالية.

و عن إنشاء برنامج دولي مشترك بين الجانبين أكدت معالي السفيرة على أنها ستعمل على مناقشة المعايير الواجب توافرها فى البرنامج مع الجانب البرتغالي خلال إجازتها السنوية إستعدادًا لتقديمة للجانب المصري ممثل في كلية الألسن بجامعة عين شمس.