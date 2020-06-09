الأوقاف في عهد السيسي.. 6 مليارات جنيه لتطوير مآذن صوت الحق في مصر

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية، فخلال ست سنوات من قيادة الرئيس السيسي للبلاد حققت الوزارة نقلة نوعية في الدعوة وخدمة بيوت الرحمن، فكان صوت الحق يعلو في مآذن مصر بإنفاق أكثر من ستة مليارات جنيه على عمارة بيوت الله.

وأنفقت الأوقاف، بحسب بيان لها، على مجال عمارة المساجد وفرشها، أكثر من 6 مليارات جنيه، نصفها من أعمال الوزارة، والنصف الآخر تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة.

وبلغ عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها، خلال الست سنوات، 3203 مساجد، وبلغت التكلفة المالية لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد 2 مليار و715 مليون و423 ألف جنيه، وبلغ كمية فرش المساجد 2 مليون و847 ألف متر مربع بتكلفة تصل لـ 386 مليون جنيه.

وبذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو 3.101.423.023 جنيهًا، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها 3 مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من 6 مليارات جنيه، ما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.