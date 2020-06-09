نقلة نوعية في مجال التدريب بالأوقاف: أكاديمية ومركز بحوث ومنح ماجستير

حققت وزارة الأوقاف، خلال ست سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014، وحتى الآن نقلة نوعية في مجال التدريب والتثقيف.

وبحسب بيان للأوقاف، فتم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير 2019م، ومركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف في شهر أغسطس 2019م.

كما جرى تدريب سبع مجموعات بواقع 1199 معلمًا من معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم.

وأطلقت الدورات التدريبية للأئمة والواعظات على معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة، وتم تدريب 11550 إمامًا خلال هذه الفترة.

واستحدثت الوزارة برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019م وتم تنفيذ أول أربع دورات تدريبية بواقع ثلاث دورات لـ 45 إمامًا، ودورة للواعظات لـ 19 واعظة، كما تم استحداث برامج رخصة الحاسب الآلي الدولية بأكاديمية الأوقاف، وتم تنفيذ 17 برنامجًا تدريبيًا خلال تلك الفترة، وجار استمرار هذه الدورات.

وبلغ عدد برامج التدريب المتخصصة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين 33، كما بلغ عدد برامج التدريب والتأهيل بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية 203، وبلغ عدد المعسكرات التثقيفية للأئمة والواعظات والوافدين والإداريين 48، كما بلغ عدد دورات التدريب لتنظيم الأسرة والقضية السكانية 77.

وفي مجال المنح التعليمية المجانية، وبالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية تم منح 282 إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير خلال الفترة من 2017م وحتى 2019م، شاملة الدراسة والكتب المجانية على النحو التالي:

1- العام الدراسي 2017/2018م تم منح 100 إمامًا منحة ماجستير.

2- العام الدراسي 2018/2019م تم منح 118 إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير.

3- العام الدراسي 2019/2020م تم منح 64 إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير.