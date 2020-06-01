بالخطوات.. طريقة الاشتراك في مشروع علاج المهن الطبية

يفتح اتحاد المهن الطبية اليوم باب الفترة الاستثنائية للاشتراك في مشروع العلاج في ظل الظروف الراهنة بدءا من اليوم وحتى 15 يونيو الجاري، على أن تبدأ الاستفادة من يوم الاشتراك وتنتهي آخر ديسمبر 2020

وأكد مجلس الاتحاد أنه حفاظا على الأعضاء؛ فسوف يكون الاشتراك بالمشروع أون لاين.

وترصد "الوطن" طريقة التقديم والاشتراك عبر الإنترنت، كما هو موضح بالخطوات:

أولاً: الاعضاء الذين سيشتركون في المشروع لاول مرة سيتم ملء استمارة الاشتراك من موقع الاتحاد عبر الضغط هنـــــــا.

ثانياً: التجديد للأعضاء الذين لم يجددوا اشتراك المشروع لعام 2020 وكان آخر اشتراك لهم 2019 يمكن التجديد عن طريق فوري دون إضافة أو حذف للمستفيدين، حيث يتم التجديد لكل المستفيدين المشتركين لعام 2019.

ثالثاً: التجديد للأعضاء الذين لم يجددوا اشتراك المشروع لعام 2020 يمكن التجديد واضافة او حذف مستفيدين من خلال بوابة مشروع العلاج.

http://muhealthplan.com/

رابعاً: بالنسبة للاعضاء الذين جددوا اشتراك عام 2020 ويرغبون في اضافة مستفيدين سيتم الاعلان عن طريقة الاضافة في القريب العاجل