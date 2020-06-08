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"بنها الجامعي": خضوع 8 من طاقم التمريض للعزل المنزلي

كتب:

حسن صالح
06:17 م | الإثنين 08 يونيو 2020
مستشفي بنها الجامعي

مستشفي بنها الجامعي

أعلن المكتب الإعلامي لمستشفيات بنها الجامعي، استقرار الحالة الصحية لثمانية من أعضاء طاقم التمريض أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، حيث عُزلوا منزليًا، وتم متابعة حالتهم من قبل إدارة المستشفيات.

وأكد المكتب، في بيان له اليوم، إن إدارة المستشفيات شددت على دور مكافحة العدوى فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه والوقائية للحد من انتشار الفيروس، ولسلامة جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات.

كانت مستشفي بنها الجامعي قد أعلنت عن تخصيص العيادات الخارجية بالمستشفيات،   لاستقبال حالات الاشتباه الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.