"بنها الجامعي": خضوع 8 من طاقم التمريض للعزل المنزلي

أعلن المكتب الإعلامي لمستشفيات بنها الجامعي، استقرار الحالة الصحية لثمانية من أعضاء طاقم التمريض أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، حيث عُزلوا منزليًا، وتم متابعة حالتهم من قبل إدارة المستشفيات.

وأكد المكتب، في بيان له اليوم، إن إدارة المستشفيات شددت على دور مكافحة العدوى فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه والوقائية للحد من انتشار الفيروس، ولسلامة جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات.

كانت مستشفي بنها الجامعي قد أعلنت عن تخصيص العيادات الخارجية بالمستشفيات، لاستقبال حالات الاشتباه الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.