جولة مفاجئة لرئيس القصير للتأكد من ارتداء الكمامات الواقية

قام العميد عادل نصر، رئيس مدينة القصير اليوم الثلاثاء بجولة مرورية مفاجئة، على كافة الأقسام المختلفة بمقر الوحدة المحلية، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من التزام موظفي الوحدة المحلية بارتداء الكمامات الواقية، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

ناقش نصر، أثناء تفقده الأقسام مع مسئولى الإدارات كيفية الوصول إلى مستوى متميز من الأداء الوظيفي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مصلحة المواطن تعد من أهم العناصر فى دورة العمل، وتقديم المزيد من الجهود للارتقاء بالمدينة والنهوض بها.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة سير العمل بالوحدات المحلية لمدن المحافظة، والعمل على رضاء المواطن وتنفيذ القانون.