كفر الشيخ تعلق ملصقات إرشادية وأرقام طوارئ لمواجهة" كورونا"  

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أنه تم جرى تعليق ملصقات إرشادية لمواجهة فيروس كورونا، كما جرى تدشين خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالمنظومة الطبية بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة أزمة كورونا بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص خط ساخن لكل محافظة لمجابهة الفترة الراهنة والمتابعة علي مدار الـ 24 ساعة.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، تخصيص الخط الساخن 15543 وخط هاتف أرضي 0473228222، بالإضافة إلي أرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة 0473220792 أو 0473241130، لتلقى الشكاوى الخاصة بالمنظومة الطبية بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة أزمة كورونا بالمحافظة، وذلك لسرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة للشكاوي.

وأوضحت مديرية الصحة بكفر الشيخ، أنه تم توزيع ملصقات إرشادية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي تخصيص الخط الساخن، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من إنتشاره.

وكان نور الدين، أكد على المرور اليومى والمستمر على 13مستشفى جرى تخصيصهم لتنفيذ اجراءات عزل وعلاج المصابين بفيروس " كورونا"، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى، مشيراً الى انه بصدد تشكيل لجان تتولى عملية المرور.

وقال المحافظ، إنه جرى تزويد عددا من المستشفيات بالاجهزة والمستلزمات المطلوبة لضمان تقديم خدمات طبية افضل لمصابى الفيروس، مضيفاً انه جرى التنبيه على غرفة العمليات الرئيسية ومركز الازمات، لمتابعة توافر المستلزمات بشكل لحظى داخل المستشفيات، مع ترشيد الاستهلاك ، مشيراً الى انه وجه بتوفير جهاز لقياس حرارة المترددين بعددا من المنشات والمستشفيات ، فضلا عن استمرار وتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والادوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.