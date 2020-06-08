القليوبية تسجل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها وطوخ سجل اليوم الأثنين أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، فيما خلت مدينة العبور من تسجيل أي إصابة بالفيروس، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 43 حالة إصابة جديدة، وطوخ 40 حالة إصابة والقناطر الخيرية حالة إصابة واحدة، وكفر شكر 5 حالات، وقليوب 3 حالات، وشبرا غرب وشرق 8 حالات إصابة، ومدينة قها 2، والخانكة حالة واحدة وشبين القناطر 14 حالة علاوة على تسجيل حالتين إصابة خارجية أتت من محافظات مجاورة للقليوبية.

كانت مديرية الصحة بالقليوبية قد أعلنت عن خروج 7 متعافين من فيروس كورونا من مستشفيات الحجر الصحي بقها، وناصر بشبرا الخيمة بعد سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين.

وأوضحت الدكتور اسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بمستشفي حجر قها أن 4 حالات تعافت اليوم من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين الي 254 متعافيا، غادروا المستشفي بعد شفائهم منذ بدء الجائحة

وفي شبرا الخيمة أعلن الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام، تعافى 3 مرضى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 9 حالات شفاء.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لمستشفيات بنها الجامعي، استقرار وضع 8 حالات مصابة بفيروس كورونا في طاقم التمريض بها، بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19 "، وعزلهم منزليا مع المتابعه المستمره من قبل إدارة المستشفيات.