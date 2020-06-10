الإسكان: تشغيل مشروعات صرف تخدم 830 ألف مواطن بنهاية هذا الشهر

تستعد وزارة الإسكان لتسليم مشروعات بنية تحتية تخدم 830 ألف مواطن فى محافظات الشرقية والبحيرة و والدقهلية نهاية هذا الشهر.

وقال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: فى محافظة الشرقية، جارٍ تنفيذ شبكات الصرف الصحي بقرية حمادة وتوابعها، وعزبتى السعادات والرزوقية، وقرية زور أبوالليل، بمركز أولاد صقر، وفى محافظة الدقهلية، جارٍ تنفيذ شبكات ومحطة معالجة الصرف الصحي، بمركز السنبلاوين، ومن المقرر بدء تشغيل هذه المشروعات فى نهاية يونيو الجاري .

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والممارسات التى تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى لحوالى 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم، بجانب المرحلة الثانية من المشروع بمحافظات (المنوفية - الغربية - دمياط)، بتكلفة 600 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولى، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.