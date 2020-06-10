بالخطوات.. تعرف على كيفية القيد بنقابة التمريض وترخيص مزاولة المهنة

حددت نقابة التمريض، عدة خطوات للقيد في النقابة واستخراج تراخيص مزاولة المهنة، لمن يريد الانضمام للنقابة، "الوطن" ترصد تلك الخطوات في النقاط التالية:

خطوات القيد بالنقابة :-

1. صورة من المؤهل الدراسي (الأصل للاطلاع).

2. صورة من الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة (الأصل للاطلاع).

3. صورة البطاقة الشخصية (الأصل للاطلاع).

4. عدد 2 صورة شخصية .

5.رسوم القيد بالنقابة 615 جنيها مصريا.

أما خطوات القيد بوزارة الصحة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة جاءت كالتالي:-

1. صورة من إيصال رسوم القيد بالنقابة.

2. أصل المؤهل الدراسي

3. أصل الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.

4. صورة البطاقة الشخصية .

5. 6 صور شخصية بالزي الرسمي.

6. أصل شهادة الميلاد.

7. شهادة الزواج بالنسبة للمتزوجين.