إصابة زوجة وابنة مدير فرق الوباء في كفر الشيخ بكورونا

أعلن الدكتور محمد خيري الجمال، مدير فرق كورونا بمحافظة كفر الشيخ، إصابة زوجته وابنته بفيروس كورونا المستجد، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وقال خيري، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أشهد الله وجميع زملائي أنني تحملت هذه المسؤولية بكل قوة وشجاعة ولم أدخر جهدا ولو قليل في سبيل عمل أي شئ يخدم المصابين وتعاهدت أمام الله سبحانه وتعالى بالعمل حتى لو كلفني ذلك نفسي وأهلي دفاعا عن بلدي وأهلي".

وأضاف: "وبكل رضا بقضاء الله، أصيبت زوجتي وابنتي وهما الآن في العزل والحمد لله أنا وأبنائي أحمد ومحمود بعد التحليل لم نصب وجاءت النتيجة سلبية، وأحمد الله على كل شيء وعندي يقين أن تعبي لن يضيع سدى وسيشفي الله زوجتي وابنتي في أصعب الظروف التي أمر بها ما زلت أعمل مع فريقي بمنتهى الجدية طلبا في الأجر من الله".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة، عن إصابة 39 من الأطقم الطبية، بفيروس كورونا أثناء عملهم، من بينهم 14 طبيباً و12 ممرضة وصيدليان والباقي فني معمل، شفي منهم 20، وتوفي حالة لفني معمل بدسوق مقيم بقرية سنهور المدينة.