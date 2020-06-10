"مينا".. أول متبرع بالبلازما يروي رحلة إصابته بـ كورونا وتعافيه منها

تحدث مينا، أول متبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، عن رحلة إصابته وعلاجه من الفيروس مرورا بقرار تبرعه بالبلازما، قائلا إن الفيروس انتقل له عن طريق والده، مشيرا إلى أنه اتصل بأسرته أفراد تابعين لوزارة الصحة لإجراء تحليل لهم، وأظهرت التحاليل أنه المصاب الوحيد بالفيروس من أفراد عائلته، ثم جاءت سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية، لافتا إلى أنه بقى هناك لمدة 14 يوما ثم خرج بعد تعافيه.

وأضاف "مينا" خلال لقاء ببرنامج "هدا الصباح" المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه بعد تعافيه بنحو 15 يوما تقريبا اتصل به بعض الأطباء ليبلغوه بضرورة تبرعه ببلازما المتعافين، لافتا إلى أنه تبرع يوم 22 أبريل وهو أول شخص تبرع بالبلازما، "موضوع البلازما كنت عارفه من الأول من برا مصر، دول كتير عملت الموضوع ده زي الصين وبعد كدة إيطاليا، وكنت بتمنى إن الكلام ده يحصل في مصر من بدري".

وأشار إلى أن البلازما ستساعد مرضى كورونا بالفعل، "لو كل واحد من المتعافين اللي وصل عددهم إلى 8 آلاف لحد دلوقتي اتبرع بالبلازما هيفيد شخصين مش شخص واحد بس، الموضوع مش بياخد غير ساعة أو ساعة إلا ربع"، موضحا أن أعراض كورونا لم تظهر له بشكل ملحوظ "كان فيه رشح حاجة بسيطة بس مكنش فيه كحة أو عطس أو سخونة".