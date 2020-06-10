استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال الرصف والسفلتة بمحيط نادي الإسماعيلية الجديد بمنطقة النخيل.

وأشار إلى أن الأعمال تُجرى أيضًا بالشوارع الفرعية خلف ديوان عام المحافظة، وبعدد من شوارع حي السلام، مثل "أحمد صقر" و"فاطمة الزهراء" الذي يربط بين شارعي "المستشفى" و"شبين الكوم".

وأضاف "الشيمي" أنه تم فرد الطبقة الأسفلتية بشوارع أحمد سالم والعلاقمة والشوارع العرضية والفرعية بنطاق حي السلام كاملًا، وذلك استكمالًا لخطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير ورصف الشوارع والطرق الداخلية والميادين بمختلف الأحياء.