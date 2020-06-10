عالج حيوانات من كورونا.. استشاري: نجاح "نيكلوساميد" للإنسان يتوقف على الجرعة

محاولات عدة تجريها شركات الأدوية في العالم في محاولة للوصول لعلاج كورونا، كان آخرها إعلان شركة "دايوونج" الكورية الجنوبية للأدوية، الثلاثاء، أنّ عقارها "نيكلوساميد" المضاد للطفيليات، قضى على فيروس كورونا المستجد في رئة حيوانات، خلال تجارب أجرتها الشركة.

وتسارع شركات الأدوية على مستوى العالم لتطوير علاجات لوباء "كوفيد-19"، الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم، منذ ظهوره لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

وقالت "دايوونغ" إنّ الدواء التجريبي المضاد للفيروسات "قضى تماما" على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس، وعالج الالتهابات، لافتة إلى أنّها تعتزم بدء تجارب سريرية على البشر في يوليو المقبل بحسب "سكاي نيوز".

وقال مسؤول بالشركة، إنّ 3 شركات أخرى على مستوى العالم تجري تجارب على عقار "نيكلوساميد" كعلاج لفيروس كورونا، لكن "دايوونج" هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة، إنّ فكرة العقار المضاد للطفيليات يكون في تغيير بيئة الفيروس للحد من دورة حياته، موضحة أنّ فيروس كورونا بعد أن يدخل الجسم يلتصق على خلايا الرئة بمستقبلات عدة ويبدأ في التكاثر في بيئة (ph) حمضية معينة، وهنا يأتي دور العقار لتغيير البيئة فلا يتكاثر الفيروس وبالتالي تحد دورة حياته في جسم الإنسان.

وأوضحت عبدالوهاب، لـ"الوطن"، أنّه قبل تجارب عقار "نيكلوساميد" كان هناك تجارب على علاج آخر مشابه مضاد للجرب، وكانت الشركة المنتجة تحتاج تجربته على الحيوانات، مشيرة إلى أنّ نجاح العقار على الحيوانات مبشر، لكن النقطة الأهم ما هي الجرعات التي من الممكن تجربتها على الإنسان، وذلك من خلال التجارب السريرية لإثبات مدى فعاليته.

وتابعت استشاري البكتريا والمناعة، أنّ عدم اكتشاف لقاح لعلاج فيروس كورونا حتى الآن، يثمّن كل الجهود للحد من حياة الفيروس داخل الجسم، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع حياة صحية وتناول غذاء صحي ونوم ساعات متواصلة وشرب كميات مياه مناسبة.