التقديم أول يوليو.. تعرف على طريقة التسجيل لطلبات العدادات الكودية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجهورية، تبدأ تلقي طلبات التقديم على تركيب العدادات الكودية بداية من يوليو المقبل من خلال التسجيل على رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء https://eehc.ses360.net/، لمنع التزحام داخل شركات توزيع الكهرباء خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّ القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية تم إعدادها على منهج علمي وشامل لن تستثني أي مخالف وسيتم تركيب العداد الكودي لكل المخالفين.

وكان مجلس الوزراء وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، التي تنص على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع للمباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

وتضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد أنّ تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.