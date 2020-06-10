الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة الأحد والصيف يبدأ 21 يونيو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل درجتين لـ3 درجات، وتتراوح العظمى بين 36 و38 درجة، من اليوم حتى السبت المقبل.

وأضافت شاكر، لـ"الوطن"، أنّ زيادة نسبة الرطوبة حاليًا تزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، فهي تصل لنسبة 75% ليلًا وفي الصباح الباكر، وتتراوح بين 25% و30% نهارًا، على أن تكون الرياح معتدلة على معظم المناطق تنشط على شمال وجنوب الصعيد.

وتابعت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه بدءا من الأحد تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، ليكون متوسط درجات الحرارة العظمى بالمحافظات 34 درجة.

ونصحت شاكر، المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي من الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة وتناول كميات كبيرة من الماء صباحا، والابتعاد عن آشعة الشمس المباشرة خاصة في الفترة من الظهر حتى العصر.

وعن موعد بداية فصل الصيف قالت إيمان شاكر إنّه 21 يونيو الحالي.