ضبط صاحب مكتبه بطنطا مارس النصب على الطلاب في الأبحاث

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط صاحب مكتبه في سبرباي، نصب على عدد من طلاب كلية الآداب، جامعة طنطا، بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل عمل الأبحاث، ثم هرب.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا بتجمع عدد من الطلاب أمام مكتبه، قام بالنصب عليهم بالاستيلاء على أموال منهم مقابل عمل الأبحاث الخاصة بامتحانات نهاية العام.

وتبين أن صاحب المكتبة يدعي ا ا قام بعمل حملة دعائية علي مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها عن قيامه بعمل وكتابة الابحاث الجامعية للطلبة مقابل مبالغ مالية علي أن يتم الدفع مقدما من جانب الطلبة، ثم فوجئوا باختفاؤه لعدة أيام ومعه الموظفين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.