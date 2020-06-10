سكرتير عام الإسماعيلية يتفقد مستشفى الصدر وإعدادها لعزل مصابي كورونا

تفقد اللواء تامر سعيد، السكرتيرالعام للمحافظة نيابة عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء مجدى مصطفى نائب مدير أمن الاسماعيلية والدكتورسعيد السقعان وكيل وزارة الصحة وعدد من الأطباء والمتخصصين، بمستشفى الصدر لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات والاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد بعدما تم تخصيصها لعزل المرضى إضافة إلى مستشفى أبو خليفة، بجانب بيت الشباب الدولي على بحيرة التمساح والتى تم تخصيصها بطاقة 55 سرير.

جاء ذلك تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف وتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا " المستجد وحماية للمواطنين من انتشار المرض.

وتم الانتهاء من تجهيز مستشفى الصدر بالكامل بطاقة 60 سريرا تم تخصيصها للعزل الطبى للمرضى منها 12 سرير للعناية المركزة وذلك فضلا عن مستشفى أبوخليفة السابق تخصيصها لمرضى فيروس كورونا بطاقة 127 سريرا.

وخلال الزيارة تفقد سكرتير عام المحافظة ومرافقوه من القيادات أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف العزل الداخلي للاطمئنان على تمام جاهزيتها لاستقبال الحالات.

وخلال الزيارة أشاد السكرتير العام بجهود جميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين والإداريين بمستشفى الصدر ومستشفى أبوخليفة تقديرا لمجهوداتهم فى خدمة المرضى.