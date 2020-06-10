الأرصاد الجوية: طقس غدا حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 36

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدا الخميس سيكون حار على الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال فترة الليل، يصاحبها شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتصل نسب الرطوبة إلى 70%.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية، خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة يصاحبها شبورة، بينما يبقى الطقس حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

أما عن الطقس غدا الخميس على محافظات الصعيد، يكون حار على محافظات الشمال خلال ساعات النهار، وشديد الحرارة على محافظات الجنوب، يصاحب ذلك نشاط للرياح ويبقى لطيف في أثناء الليل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، فمن المتوقع أن تسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و28 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.