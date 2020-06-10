تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القناة على نظام الساعات المعتمدة

نظم مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس - دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس أستهدفت 16 مدرس وأستاذ مساعد من مختلف كليات الجامعة، تحت عنوان "نظام الساعات المعتمدة".

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة على دور التدريب عن بعد في رفع كفاءة العاملين، وخاصة اعضاء هيئة التدريس، وذلك كتجربة ناجحة في إعداد وتأهيل كوادر بشرية مدربة في ظل تداعيات كوفيد 19.

وأعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب و المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية إن التدريب يتم من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية، إن دورة نظام الساعات المعتمدة هي دورة أساسية تتبع جدارة التدريس.

وأضافت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس إن التدريب تضمن عدة موضوعات منهان الإطار المعرفي لنظام الساعات المعتمدة، القواعد المنظمة لنظام الساعات المعتمدة، الإرشاد الأكاديمي، الامتحانات ونظم التقييم،النظام الأوربي في الساعات المعتمدة.

وقام بالتدريب الدكتور خالد السيد عبد الحميد المدرب المعتمد وذلك يومى8، 9 يونيوالحالي في موعدها الرسمي من الساعة 10 ص وحتى 3 ظهراً.