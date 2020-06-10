توزيع 6990 طالبا على 25 لجنة رئيسية قبل امتحانات الثانوية العامة بالأقصر

واصلت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، استعدادتها تمهيدا لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة في 21 يونيو، وامتحانات الدبلومات الفنية التي ستنطلق يوم 13 يونيو بمختلف تخصصاتها.

وأوضح عبد اللطيف عمران، وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الثالث الثانوي، يبلغ 6990 طالبا وطالبة موزعين على 25 لجنة رئيسية، ولا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة على 14 طالبا.

وأشار عمران إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية يبلغ 13720 طالبا وطالبة بمختلف التخصصات، لافتا إلى أنه جرى زيادة عدد اللجان التي ستستقبل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر من 20 إلى 25 لجنة رئيسية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك لتتوافق مع تعليمات وزارة التربية والتعليم بتواجد 14 طالبا فقط داخل كل لجنة.