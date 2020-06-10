تقرأ في «الوطن» غدا.. ثوابت مصر في أزمة "النهضة": عدم ملء السد بشكل أحادي.. و"وثيقة 21 فبراير" مرجعية للمفاوضات

تنشر «الوطن» في عددها الصادر، غداً الخميس، تأكيد مصر على ثوابت موقفها حول سد النهضة الأثيوبي، بعد مرور ثلاثة أسابيع من إطلاق السودان مبادرته بشأن عودة السودان ومصر وإثيوبيا لمائدة المفاوضات.

وفي العناوين: "الصحة العالمية": الوضع الوبائي لكورونا مستقر في مصراستعدادا للثانوية العامة: بوابات تعقيم ومطهرات وكماماتالبرلمان يناقش تقرير الموازنة العامة الأسبوع المقبل

وفي الشأن الدولي؛ قطر تعصف بقوانين العمل وتسرح الموظفين إجبارياً وتخفض رواتبهم، والجيش الليبي يستهدف منصات صواريخ تركية في "مصراتة"

وتقرأ في صفحات الرياضة: "كارتيرون" يربط مصيره مع الزمالك باستمرار محمود علاء.. تحرك جديد داخل النادي في أزمة "النقاز" وتجهيز ألف فرنك سويسري للحفاظ على حقوق الأبيض في الأزمة