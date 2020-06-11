"التصنيع الدوائي": كل صيدلي يتعرض يوميا لأكثر من 10 مرضى بكورونا

وجه الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالغرفة التجارية، الشكر والتقدير لكل صيادلة مصر، في الظروف الحرجة التي تمر بها مصر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن الصيادلة يقفون الآن على خط الحرب في مواجهة فيروس كورونا، وفي خلال الـ10 أيام الماضية، أصبح أي صيدلي يتعرض يوميًا لأكثر من 10 مرضى، مُصابين بكورونا.

وأضاف "رمزي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن هناك 75 ألف صيدلية في مصر، يعمل بها 100 ألف صيدلي، "كل 100 ألف صيدلي يتابعون حالات الاشتباه بكورونا، سواء من داخل مصر أو من خارج مصر، سواء من قرى أو نجوع أو مدن"، فالمريض يتصل بالصيدلي ويعرضوا عليهم الأعراض الظاهرة عليهم أملًا في المساعدة.

وأكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالغرفة التجارية، أن بعض المواطنين عندما يجدوا أن المستشفيات مزدحمة، والخطوط الساخنة مثل 105 يتأخرون في الرد يتواصلون مع أقرب صيدلية ويتصلون بالصيدلي من أجل الحصول على الاستشارة، فالحفاظ على حياة الصيادلة ليس من أجلهم بشكل شخصي، بل ايضًا من أجل حماية المواطنين الذين يتابعون معهم تليفونيًا.

وتابع: "يأتي للصيدليات مريض ضغط وسكر ويكون عنده اشتباه بكورونا وعاوز ياخد حقنة، ده مينفعش طبعًا، مينفعش مريض كورونا يسيب بيته وينزل ويعرض الصيدلي والمواطنين بالشارع للخطر، يبقى كده الشخص أجرم في حق نفسه والصيدلي والمواطنين، لو مصاب كورونا عاوز ياخد حقنة يتصل من البيت على أي صيدلي يبعت له ممرض يكون عارف إنه هيتعامل مع حالة كورونا أو يتصل مع أقرب مركز طبي".