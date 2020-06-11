5 خطوات جديدة لنقابة المحامين لدعم أعضائها في مواجهة كورونا

اتخذت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، في حضور عضوي مجلس النقابة العامة محمد الكسار، وفاطمة الزهراء غنيم، 5 خطوات دعما للمحامين، في مواجهة أزمة كورونا.

1- إخطار الصيدليات المتعاقد معها بواسطة النقابة، لتوفير الأدوية الخاصة لعلاج فيروس كورونا، وفقا لبروتوكول العلاج الصادر من وزارة الصحة.

2- التعاقد مع طيب آخر، إضافة لطبيب النقابة للرد على استفسارات المحامين الخاصة بفيروس كورونا.

3- تجهيز أتوبيسين من أتوبيسات النقابة، لاستخدامهما كعربتي إسعاف لنقل الزملاء المصابين بفيروس كورونا، إلى المستشفيات، على أن يعمل عليها 4 سائقين، لتكون متاحة على مدار الـ24 ساعة، مع توفير معدات الوقاية للسائقين، والمتمثلة في البدلة والخوذة والماسك، إضافة لتوفير أدوات الوقاية لموظفي العلاج، لتعاملهم المباشر مع المصابين وأسرهم، أثناء إصدار خطابات العلاج.

4- بحث التعاقد مع هيئة الإسعاف، لتوفير أنابيب الأكسجين التي يحتاجها الزملاء المحامين المصابين بفيروس كورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلي.

5- مخاطبة وزارة الصحة، لتوفير عدد من حقائب العلاج للمحامين المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي.