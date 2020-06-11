في جولة مسائية.. محافظ القليوبية يوجه بضبط "مخترقي الحظر"

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائية أمس، بمدينة الخصوص وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا.

واستهل المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة الخصوص، حيث أمر الشرطة بالتعامل مع بعض المواطنين المتواجدين بالشارع خلال وقت الحظر.

ثم توجه الهجان لأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، متابعا رفع الإشغالات بشارعي 15 مايو وأحمد عرابي بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ بعض الشوارع، حيث لاحظ عدم التزام عدد من المحال التجارية بالمواعيد المحددة للغلق فوجه بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.