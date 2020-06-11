شكري الجندي يهنئ الشعب المصري بفتح دور العبادة أول يوليو

هنأ النائب اللواء شكرى الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب الشعب المصري، ببدء فتح دور العبادة بالمحافظات الأقل إصابة من أول يوليو مطالبا المواطنين باتباع الإجرلاءات الوقائية، وعلى رأسها التباعد وارتداء الكمامة الطبية لوقف العدوى أو الإصابة جراء فيروس كورونا.

وأشاد "الجندي" بقرارات مجلس الوزارء، اليوم، والتي تضمنت فتح دور العبادة مع مراعاة الإجراءات الوقائية وتقييم الموقف أولا بأول مطالبا الشعب المصري بالتضرع إلى الله للخروج من تلك المحنة، والدعاء للمصابين جراء الفيروس والشهداء الذين توفوا بسببه.

وثمن "الجندي" جهود الدولة المصريه لمواجهة الأزمة في ظل الإمكانيات المادية الصعبة، و"مازلنا بالاتحاد والوقوف خلف القيادة السياسية نتغل على الصعاب، وستمر المحنة وسيبقى الوطن شامخا بفضل الله".