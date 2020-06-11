الجيزة تزيل 5 أبراج و15 عقارا مخالفا ببولاق والهرم والحوامدية والوراق

تواصل محافظة الجيزة مواجهتها اليومية للعقارات المخالفة بكل الأحياء والمراكز والمدن، من خلال حملات مكثفة تشنها المحافظة؛ لردع المخالفين وإزالة مخالفات البناء.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إزالة 15 عقارا مخالفا بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والطالبية، مشيرا إلى أنه جرى البدء في إزالة 5 أبراج تصل ارتفاعاتهم إلى 13 دورا مخالفا بالحوامدية وأبو النمرس والوراق.

وأوضح أنه جرى إزالة عقار بشارع مخلوف نور الدين متفرع من شارع منصور محمود وبشارع السادات بحي بولاق الدكرور، مشيرا إلى أنه جرى إزالة عقارين بشارع مسجد التوحيد، واستكمال إزالة فيلا بمنطقة كفر الجبل، والأسوار المحيطة بالمنطقة، التي جرت الإزالة بالكامل بحي الهرم.