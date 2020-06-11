مواصلة حملات النظافة فى مركز ومدينة القنطرة شرق

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق مواصلة متابعة أعمال النظافة بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم رفع المخلفات والقمامة من داخل الصناديق والمربعات والمقالب وذلك بالمدينة القديمة والجديدة وتم نقل المخلفات إلى المقلب العمومي كما تم تنفيذ عملية تعقيم بجهاز الضباب لمكافحة الحشرات والناموس وإزالة الإشغالات بشارع التحرير، وذلك بإشراف المهندس محمد علي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بضرورة الاهتمام بالقطاعات الخدمية وخاصة قطاع النظافة.

وأشار رئيس مدينة القنطرة شرق إلى إستمرار متابعة حملة النظافة والتجميل بقرية التقدم بمشاركة شباب القرية وتحت إشراف رئيس القرية ومتابعة اعمال تركيب خط الكهرباء من المحول الجديد خلف المعهد الديني بقرية جلبانة، ومواصلة أعمال النظافة بقرى المدينة وتعقيم مداخل القرى وشوارعها للوقاية من كورونا.