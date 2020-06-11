ربيع يشيد بدور مستشفيات هيئة القناة في محاربة كورونا

كرم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، ممثلي العاملين بالقطاع الطبي بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمدن القناة الثلاثة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومجموعة من القيادات الطبية، بمستشفى الهيئة "نمرة 6" بالإسماعيلية

ووجه ربيع في كلمته، التحية لجيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، معرباً عن تقديره لجهود وتضحيات العاملين بالقطاع الطبي من أطباء وتمريض وصيادلة ومسعفين وإداريين خلال تلك الفترة الحرجة.

وأكد اهتمامه بمتابعة سير العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمدن القناة الثلاث، متعهداً بتقديم أوجه الدعم الكاملة و المساندة للفريق الطبي بمستشفيات الهيئ.