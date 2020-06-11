لو شاكك في كورونا.. أسعار الأشعة المقطعية على الصدر

مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وتخطي الإصابات حاجز الـ38 ألفا في مصر وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، اكتظت المستشفيات بالمصابين، وأصبح العزل المنزلي، وتناول الأدوية المناسبة الحل الأفضل للمصابين الذين ليسوا في حالة حرجة.

ويلجأ المواطنون المشكوك بإصابتهم بكوفيد 19 لإجراء تحاليل وآشعة مقطعية على الصدر لمعرفة الإصابة بالفيروس أم لا.

وتستعرض "الوطن" أسعار الآشعة المقطعية على الصدر بمراكز الآشعة كالتالي:

مصر للآشعة

سعر الآشعة المقطعية على الصدر: 980 جنيها

ألفا سكان

سعر الآشعة المقطعية على الصدر: 1350 جنيها.

تكنو سكان

سعر الآشعة المقطعية على الصدر: 850 جنيها.

كايرو سكان

سعر الآشعة المقطعية على الصدر: 1020 جنيها.

مركز النيل للآشعة

سعر الآشعة المقطعية على الصدر: 1650 جنيها.

مركز ميجا سكان

سعر الآشعة المقطعية على الصدر: 1100 جنيها.