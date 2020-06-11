الأزهر: الممتنع عن التبرع بالبلازما يرتكب جريمة كبرى

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتاوى الالكترونية، إن الذي يمتنع عن التبرع ببلازما الدم أو يطلب الحصول على مال يرتكب جريمة كبرى ويعد استغلالا سيئا للظروف في ظل جائحة كورونا، مؤكدا على أن الفتوى ترتبط بالزمان والمكان والظروف التي تصدر فيها، ونحن نواجه وباء ينتشر بشكل كبير ونحن لا نتحدث عن حالة أو حتى حالات قليلة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" عبر "سكايب"، أن بيع بلازما الدم في هذه الفترة مع تفشي وباء كورونا محرم، لأن الجوارح لها من الأحكام ما لا يكون لغيرها، مشيرا إلى أن المركز أصدر العديد من الفتاوى في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور أسامة الحديدي، أنه لا ينبغي أن يسلك هذا السلوك مريض الأمس مع مريض اليوم، وعليه أن يتذكر حاله قبل الشفاء، وبالتالي عليه عدم استغلال هذا الظرف وبيع هذا الدم.