انتهاء تجهيز استراحات الثانوية العامة في كفر الشيخ

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، الاستعدادات النهائية لاستراحات الثانوية العام والدبلومات الفنية بمدن المحافظة،وتوفير كل الإمكانيات بها وتطبيق الإجراءات الاحترازية سواء استمرار عمليات التطهير والتعقيم أو مراعاة المسافات المتباعدة بين الأسرة في الحجرات، حفاظاً على صحة رؤساء اللجان والمراقبين والمشاركين في الامتحانات.

أكدت كشك، أن المديرية انتهت من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بها، بناء على توجيهات وتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 63 استراحة، منهم 26 استراحات لرؤساء اللجان وملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة، و37 استراحة لرؤساء لجان والمراقبين، وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية.

وأضافت وكيل الوزارة، تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها المقيمين بها لتكون على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أثناء فترة إقامتهم، مؤكدة أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وروعي في الاستراحات قربها من اللجان لمراعاة راحة المشاركين فى الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً، كما تم توفير المطهرات والكمامات والقفازات.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها عقدت بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن، والصحة، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، ومرفق مياه الشرب ، ومديرية الكهرباء، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضافت كشك، أنها شكلت لجان لمراجعة توفر كل الإجراءات الاحترازية بكل اللجان، ومراجعة طفايات الحريق ، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية ، كما خصصت وكيل الوزارة حجرتين للعزل بكل لجنة ثانوية عامة ودبلومات فنية ، كما شكلت لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم ، وتوفير كافة الإمكانيات لهم.