مطار القاهرة يضبط "محل موبايلات" مع أحد العالقين القادمين من الكويت

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب كميات ضخمة من الموبايلات وإكسسواراتها، تكفي لملء محل كامل، فور وصوله من الكويت إلى مبنى الركاب رقم 2، حيث أخفى المضبوطات داخل جيوب سحرية في حقائبه وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران الجزيرة، والقادم عليها العالقون المصريون من الكويت، اشتبه حافظ منشاوي مأمور الجمرك في راكب مصرى الجنسية.

قام طاهر سعيد مكي رئيس القسم بتكليف أمجد رفعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، وتلاحظ وجود عبوات بكميات كبيرة، وتم العرض على مصطفى حلمي الجندي مدير إدارة الحركة الذي كلف أحمد أمين محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، حيث تم ضبط كميات كبيرة من التليفونات المحمولة واكسسواراتها داخل حقائب الراكب محاولا تهريبها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير جمرك مبني الركاب رقم 2 بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية معه.