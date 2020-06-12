تعرف على مشروعات القوانين المنتظر التصويت النهائي عليها بالبرلمان

يصوت مجلس النواب فى جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل بشكل نهائى على 8 مشروعات قوانين، كان قد انتهى من مناقشتها فى الجلسات البرلمانية الماضية..

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد.

مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

مشــــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شــــأن هيئة الشرطة.

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.