إزالة أعمال بناء مخالف بـ4 شقق بالإسكندرية حولها أصحابها لمحال تجارية

شن حي غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لفرض الانضباط في ظل انشغال الأجهزة التنفيذية بمواجهة وباء كورونا.

قالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن إزالة أعمال بناء مخالف بـ 4 شقق بالطابق الأرضي حولها أصحابها لمحال تجارية دون ترخيص بمنطقتي المتراس والورديان.

وأضافت شعبان، إلى أنه جرى أيضا تنفيذ قرار رقم 104 لسنة 2020 بإزالة الطابق السابع عشر علوي بمسطح 70 مترا مربعا بعقار بشارع الأمان.

ولفتت إلى استمرار حملات الإزالة للتصدي لمافيا البناء المخالف لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط للشارع السكندري والحفاظ على المرافق العامة للدولة.