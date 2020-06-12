طقس اليوم الجمعة 12-6-2020 في مصر والدول العربية

قالت هيئة العامة للأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يسود اليوم، الجمعة، طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فضلًا عن طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلًا، يكون مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، فهناك فرص هطول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا 30% تقريبًا على مناطق متفرقة غرب البلاد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء التي تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي، أجزاء من شمال المملكة، أجزاء من منطقة الرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة نهارا، مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة ليلا.