محافظ القليوبية يتفقد منطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، في اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمنطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر حيث تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة أسفل المحور ورفع الاشغالات بالمنطقة المحيطة بالمحور والتي بدأت طوال الأسبوع الماضي.

وأوضح المحافظ بأن المحور يساعد في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة، وسينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية ويعد إضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الفترة الماضية، حيث إن منطقه الربط تبدأ من نزلة كوبري مسطرد حتى بداية طريق شبرا بنها الحر مرورا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، ويبلغ طوله 4200م2، والمزمع افتتاحه خلال أسابيع.

وشدد المحافظ على دفع الأعمال وسرعة الانتهاء من المرافق (الغاز - المياه -الصرف الصحي -والكهرباء).