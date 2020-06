"إكس لارج" وMission: Impossible.. دليل القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام

قناة MBC2

عرض فيلم Mission: Impossible - Ghost Protocol الساعة 1 مساء، وThe Whole Ten Yards الساعة 4 مساء، وفيلم One for the Money الساعة 6 مساء، وFocus 8 مساء، وNow You See Me 2 الساعة 10 مساء.

قناة سيما

عرض فيلم شلة المحتالين الساعة 4 مساء، وفيلم عفواً أيها القانون7.30 مساء، وأهلا بالحب 11 مساء.

قناة روتانا سينما

عرض فيلم خليل.. بعد التعديل الساعة 3 مساء، وشعبان الفارس 5.30 مساء، وفيلم الحرامي والعبيط 8 مساء، واكس لارج 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

قناة CBC

عرض مسلسل بعد البداية 5 مساء، والعندليب 6 مساء، وحقي برقبتي 7 مساء، وحجر جهنم الساعة 8 مساء.

قناة النهار دراما

عرض مسلسل حالة عشق 3 مساء، وكيد النسا الساعة 5 مساء، وزهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وريّح المدام 9 مساء.

قناة ON دراما

عرض مسلسل شرف فتح الباب 1 مساء، ومسلسل الشحرورة الساعة 2 مساء، والوتد الساعة 3 مساء، ومسلسل واحة الغروب الساعة 4 مساء، ومسلسل للحب فرصة أخيرة الساعة 5 مساءً، وواحة الغروب الساعة 7 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة دبي

عرض برنامج The Insider بالعربي الساعة 4 مساء.

قناة نايل دراما

عرض برنامج فلاش الساعة 5.45 مساء.