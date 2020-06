معكم منى الشاذلي وفول الصين العظيم.. دليل القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل بعد البداية 5 مساء، والعندليب 6 مساء، وحقي برقبتي 7 مساء، وحجر جهنم الساعة 8 مساء.

MBC مصر

عرض مسلسل سرايا عابدين 1 مساء، ومسلسل أيوب الساعة 4.50 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل شرف فتح الباب 1 مساء، ومسلسل الشحرورة الساعة 2 مساء، والوتد الساعة 3 مساء، ومسلسل واحة الغروب الساعة 4 مساء، ومسلسل للحب فرصة أخيرة الساعة 5 مساءً، وواحة الغروب الساعة 7مساءً.

الأفلام

قناة سيما

عرض فيلم بلية ودماغه العالية الساعة 12.30 مساء، وفيلم النوم في العسل الساعة 4 مساء، ونغم في حياتي الساعة 7.30 مساء، وريا وسكينة الساعة 10 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Across the Line: The Exodus of Charlie Wright 12 مساء، وفيلم Skiptrace الساعة 1.30 مساء، وفيلم Lara Croft: Tomb Raider الساعة 4 مساء، وفيلم Lara Croft Tomb Raider: The Cradle Of Life الساعة 6 مساء، وفيلم Tomb Raider 8 مساء، وMission: Impossible - Ghost Protocol الساعة 10 مساء.

قناة روتانا سينما

عرض فيلم السفيرة عزيزة 3 مساء، وفيلم كيمو وانتيمو 5.30 مساء، وفول الصين العظيم 8 مساء، وعريس من جهة أمنية 10 مساء.

البرامج الترفيهية

قناة دبي

عرض برنامج The Insider بالعربي الساعة 10 صباحا.

قناة CBC

عرض برنامج معكم منى الشاذلي الساعة 9 مساء.