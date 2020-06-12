تطهير 40 ألف منشأة حكومية وشوارع حيوية ورئيسية وفرعية بالجيزة

تنفذ محافظة الجيزة يوميا حملات تطهير وتعقيم للمنشآت الحكومية والمرافق والقرى والعزب والشوارع، وجرى تخصيص فرق ومعدات يوميا بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطب البيطري والزراعة، لتنفيذ أعمال التطهير، ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تطهير وتعقيم 40 ألف منشأة حكومية وشوارع رئيسية وحيوية وفرعية ومحلات ومنازل والأماكن العامة، وعددا من مقار مكاتب البريد والبنوك بالأحياء والمراكز خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بشوارع وقرى المحافظة، على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين وكأجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنّه يتم يوميا تسيير سيارات بمكبرات صوتية تجوب الشوارع لنشر التوعية اللازمة للمواطنين، وأهم الإرشادات الصحية وسبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد المحافظ، المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة أثناء التردد على الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة حفاظا على سلامتهم.