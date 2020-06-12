وزيرة الصحة تجدد الثقة في وكيل الوزارة بجنوب سيناء

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أيمن رخا، بالعمل وكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء.

وأعرب الدكتور أيمن رخا عن سعادته بهذه الثقة، مقدمًا الشكر لوزيرة الصحة.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح منه اليوم الجمعة، أن جميع العاملين بالقطاع الصحي، على أرض محافظة جنوب سيناء، يبذلون قصارى جهودهم لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، دون تقاعس خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

كانت أصدرت وزيرة الصحة، قرارًا في أغسطس 2019، بندب الدكتور أيمن رخا مديرًا عام لمديرية الصحة بجنوب سيناء، خلفًا عن الدكتور خالد أبو هاشم.