الجمعة الـ12 منذ الغلق.. مسجد الحسين بـ20 مصليا

واصلت وزارة الأوقاف غلق المساجد والزوايا والمصليات، ومنع إقامة صلاة الجمعة بسبب وباء كورونا، للجمعة الثانية عشر علي التوالي منذ صدور قرار الغلق في ٢١ مارس الماضي.

ورفعت المساجد آذان النوازل، وتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمعة الماضي.

وشهد مسجد الإمام الحسين اليوم بث شعائر صلاة الجمعة، بحضور آئمة المسجد و٢٠ مصلي من العاملين به، بمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، كذلك تم ارتداء الكمامات والتعقيم الدائم ومنع دخول اَي شخص غير مصرح له .

كما استمر إغلاق ضريح الإمام الحسين، فضلا عن استمرار غلق الأضرحة كافة على مستوى الجمهورية.

ونقلت شعائر الصلاة عبر موجات الإذاعة، وشاشات التلفاز المصريوأدت قيادات المؤسسات الدينية الجمعة ظهرًا، في المنازل.

حيث تواجد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في الأقصر، وأدي الجمعة ظهرًا بمنزله هناك.

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجمعة ظهرًا، كما أدى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الجمعة ظهرًا بمنزله.