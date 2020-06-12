توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار نهارا مع وجود فرص لسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ إن من المتوقع أن يكون الطقس غدا حارا نهارا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوجد فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط احيانا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة لى شمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، ليلا نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والاتربة قد تصل لحد العاصفة .

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة:

طقس السبت 13 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 30.

طقس الأحد 14 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45، والصغرى 30.

طقس الإثنين 15 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 27.