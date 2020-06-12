"السياحة": الفنادق مستعدة لاستقبال السائحين بنسبة إشغال 50%

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن نتائج تجربة عودة السياحة الداخلية الفترة الماضية كانت ناجحة للغاية، موضحة أنه جرى فتح الفنادق تجريبيا بنسبة 25% حتى يجرى التعامل مع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدة أن الفنادق حاليا أصبحت مستعدة لاستقبال السائحين بنسبة 50%، والتي أهلت لفتح المدن والمناطق السياحية.

وأضافت شلبي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أنه جرى فتح الشواطئ الخاصة بالفنادق، وإعادة تشغيل الطيران للمدن السياحية بطيران مباشر، وسيكون له صدى إيجابي للدول المصدرة للسياحة حال فتح تلك الدول السفير من جهتها، مشيرة إلى أن شواطئ البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح من الشواطئ المحببة لمختلف الأسواق المصدرة.

وأشارت إلى أن الثلاث محافظات ستستقبل السياحة الوافدة بطيران مباشر بين الدولة المصدرة والمدينة المقصود زيارتها عبر المطار الخاص بها، "إحنا مستعدين لاستقبال السياح من كل دول العالم والتي لا تسجل إصابات كتيرة من فيروس كورونا، صحة مواطننا تهمنا وأكيد مش هنشجع تدخل سياحة من دول تكون فيها نسبة الإصابات عالية ومتكونش محكومة".

وأكدت أنه يجرى تطهير وتعقيم الآثار وفتح بعض المتاحف والأماكن المفتوحة من ضمن خطة الوزارة لإعادة الحركة فيها، موضحة أن افتتاح المتحف المصري الكبير تم تأجيل افتتاحه للعام المقبل.